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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций

23:35 11.10.2019 (обновлено: 03:43 12.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале – Тель Абьяд
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
По информации источника издания в Пентагоне, американские военнослужащие рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны, однако отказались от этой идеи после прекращения обстрела со стороны турецкой армии.
Граница Акчакале — Тель Абьяд
Вчера, 21:05Война в Сирии
Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии
Собеседник Newsweek рассказал, что Анкара должна была быть осведомлена о позициях американского военного контингента. При этом источник не смог назвать точное количество американских военных, попавших под обстрел в городе Кобани (Айн-эль-Араб).
Позже Пентагон официально подтвердил, что американские военные в окрестностях сирийского Кобани подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций. В ведомстве уточнили, что раненых среди военных США нет.
В свою очередь, в Минобороны Турции заявили, что предприняли все необходимые меры, чтобы американская база не пострадала в результате обстрела позиций курдов возле военного объекта.

"Источник мира"

Два дня назад президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" в Сирии. В Анкаре не раз отмечали, что действия военных направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
Проведение операции вызвало резкую критику со стороны некоторых соседних государств, а также США и Евросоюза.
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В частности, президент Дональд Трамп пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного. Хозяин Белого дома также пообещал "сильный удар", если Турция не будет "играть по правилам".
Кроме того, сегодня глава Минфина Стивен Мнучин сообщил, что Трамп намерен предоставить ведомству право ввести санкции против Анкары.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
"источник мира" - американцы всегда с известной доли издёвки придумывают названия для операций
11 октября, 23:52
WWermuttov
11100018
Вообще то это турецкое название. Внимательнее.
12 октября, 00:00
Чудо Юдо Захватническое
2620002
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