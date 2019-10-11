В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek

По информации источника издания в Пентагоне, американские военнослужащие рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны, однако отказались от этой идеи после прекращения обстрела со стороны турецкой армии.

Собеседник Newsweek рассказал, что Анкара должна была быть осведомлена о позициях американского военного контингента. При этом источник не смог назвать точное количество американских военных, попавших под обстрел в городе Кобани (Айн-эль-Араб).

Позже Пентагон официально подтвердил, что американские военные в окрестностях сирийского Кобани подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций. В ведомстве уточнили, что раненых среди военных США нет.

В свою очередь, в Минобороны Турции заявили, что предприняли все необходимые меры, чтобы американская база не пострадала в результате обстрела позиций курдов возле военного объекта.

"Источник мира"

Два дня назад президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" в Сирии. В Анкаре не раз отмечали, что действия военных направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

Проведение операции вызвало резкую критику со стороны некоторых соседних государств, а также США и Евросоюза.

В частности, президент Дональд Трамп пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного. Хозяин Белого дома также пообещал "сильный удар", если Турция не будет "играть по правилам".

Кроме того, сегодня глава Минфина Стивен Мнучин сообщил, что Трамп намерен предоставить ведомству право ввести санкции против Анкары.