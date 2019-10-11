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РИА Новости

В Москве проверят данные о мошенничестве с квартирой пенсионерки

23:33 11.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку информации СМИ о мошенничестве с квартирой пенсионерки в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
"Проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о мошенничестве с квартирой одинокой пенсионерки с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.
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По данным СМИ, двое знакомых обманом оформили договор займа под кабальные проценты с 70-летней женщиной с ограниченными возможностями и залог ее квартиры. Заемщик долго не беспокоил пенсионерку. Впоследствии по решению суда женщину выселили из единственного жилья в связи с невыплатой долга и процентов по договору.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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