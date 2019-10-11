В Москве проверят данные о мошенничестве с квартирой пенсионерки

"Проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о мошенничестве с квартирой одинокой пенсионерки с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, двое знакомых обманом оформили договор займа под кабальные проценты с 70-летней женщиной с ограниченными возможностями и залог ее квартиры. Заемщик долго не беспокоил пенсионерку. Впоследствии по решению суда женщину выселили из единственного жилья в связи с невыплатой долга и процентов по договору.