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РИА Новости
Война в Сирии

ВС Турции нейтрализовали 399 членов РПК в ходе операции в Сирии

23:32 11.10.2019
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© Sputnik / Хикмет Дарган / Перейти в фотобанкБойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
© Sputnik / Хикмет Дарган
Перейти в фотобанк
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. В ходе операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализовало 399 членов Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), говорится в сообщении турецкого минобороны.
Ранее сообщалось о 342 "уничтоженных террористах" со времени начала операции.
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"Общее число террористов РПК-PYD, которые были обезврежены в ходе успешно продолжающейся операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, составило 399", - информирует турецкое военное ведомство.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* запрещенная в России террористическая организация.
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