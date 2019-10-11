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РИА Новости

Трамп заявил о достижении "значительной сделки" с Китаем

23:20 11.10.2019 (обновлено: 00:00 12.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент Дональд Трамп сообщил, что США и Китай договорились о "значительной сделке".
Ранее агентство Блумберг сообщило о частичной договоренности между Вашингтоном и Пекином, что может означать перемирие в торговой войне. По словам источников издания, в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.
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Как отметил Трамп, стороны достигли "первой содержательной стадии договоренностей". Глава государства также допустил, что сделка по торговле будет подписана через три недели на саммите АТЭС в Чили.
Хозяин Белого дома отметил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.
В свою очередь, вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что рад достигнутому результату. По его словам, Пекин и Вашингтон достигли значительного прогресса.
Переговоры проходили всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения Соединенными Штатами пошлин на китайские товары. Однако глава Минфина Стивен Мнучин отметил, что теперь США отказались от этой идеи.
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Торговая война

Экономический конфликт между Вашингтоном и Пекином длится с лета прошлого года. Тогда Вашингтон ввел пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин принял аналогичное решение.
С этого моменты стороны неоднократно проводили переговоры и отмечали прогресс, однако в результате снова зеркально повышали импортные пошлины.
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны.
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