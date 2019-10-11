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РИА Новости

США отложат повышение пошлин на китайские товары, сообщили СМИ

22:09 11.10.2019
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© AP Photo / Color China PhotoПлакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
© AP Photo / Color China Photo
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Договоренности США и Китая по торговле предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышения США пошлин на китайские товары, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на свой источник.
Договоренности двух стран включают соглашение по валюте, отсрочку введения тарифов, изначально запланированных на вторник, уточняет агентство.
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Чуть ранее агентство сообщало, что в рамках соглашения Китай также пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу.
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