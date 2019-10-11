В Сирии боевики взорвали две бомбы на пути российских военных

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В сириийской провинции Дераа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Никто из российских военнослужащих не пострадал. Сперва подорвалось самодельное безоболочное устройство. Спустя 20 минут после взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В этот момент боевики подорвали еще одно самодельное устройство.

В результате пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности. Также был поврежден один из автомобилей.