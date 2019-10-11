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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии боевики взорвали две бомбы на пути российских военных

22:05 11.10.2019 (обновлено: 10:01 12.10.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsРоссийская военная полиция в Сирии
Российская военная полиция в Сирии
© AP Photo / Sergei Grits
Российская военная полиция в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В сириийской провинции Дераа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
Никто из российских военнослужащих не пострадал. Сперва подорвалось самодельное безоболочное устройство. Спустя 20 минут после взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В этот момент боевики подорвали еще одно самодельное устройство.
В результате пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности. Также был поврежден один из автомобилей.
По словам Бакина, боевики в последние дни активизировались на фоне турецкой военной операции "Источник мира".
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Война в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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