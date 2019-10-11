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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии активизировались террористы на фоне турецкой операции

22:04 11.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале – Тель Абьяд
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Террористы активизировались в разных регионах Сирии на фоне турецкой операции на северо-востоке страны, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"На фоне проведения Турцией операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии активизировались действия незаконных вооруженных формирований в других регионах Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении центра.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
* запрещенная в России террористическая организация.
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