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РИА Новости

Объединение народов Эквадора назвало условия для диалога с властями

22:01 11.10.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Протесты в Эквадоре
ЛА-ПАС, 11 окт - РИА Новости. Объединение коренных народов Эквадора направило в правительство письмо с условиями, на которых протестующие готовы начать диалог, сообщает издание El Comercio.
В письме содержится требование об отмене указа президента, который ввел свободное ценообразование на топливо и исключил госсубсидии.
Также жители настаивают на неприменении насилия во время протестов.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
Кабинет омбудсмена заявил о пяти погибших во время антиправительственных протестов в Эквадоре. Власти подтверждают смерть четырех человек.
Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.
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