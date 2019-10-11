Объединение народов Эквадора назвало условия для диалога с властями

ЛА-ПАС, 11 окт - РИА Новости. Объединение коренных народов Эквадора направило в правительство письмо с условиями, на которых протестующие готовы начать диалог, сообщает издание Объединение коренных народов Эквадора направило в правительство письмо с условиями, на которых протестующие готовы начать диалог, сообщает издание El Comercio

В письме содержится требование об отмене указа президента, который ввел свободное ценообразование на топливо и исключил госсубсидии.

Также жители настаивают на неприменении насилия во время протестов.

В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.

Кабинет омбудсмена заявил о пяти погибших во время антиправительственных протестов в Эквадоре. Власти подтверждают смерть четырех человек.