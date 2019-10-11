В Удмуртии будут судить мужчину, избежавшего казни в 1990-е

УФА, 11 окт - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии завершили расследование и направили в суд уголовное дело против местного жителя, приговоренного к смертной казни и помилованного в 1998 году, который надругался над семилетней девочкой, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент в удмуртском городе Глазове произошел в августе. Семилетняя девочка гостила у отца, который отправил ее гулять одну во двор. К ребенку подошел 56-летний мужчина, предложил ей купить сладости и покатать на аттракционах. Девочка согласилась и пошла с неизвестным мужчиной, он завел ее в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Позже его задержали и арестовали.

"Мужчина признал свою вину и раскаялся. Расследование дела завершено расследование. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК РФ по Удмуртии.