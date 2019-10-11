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РИА Новости

В Удмуртии будут судить мужчину, избежавшего казни в 1990-е

22:00 11.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 11 окт - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии завершили расследование и направили в суд уголовное дело против местного жителя, приговоренного к смертной казни и помилованного в 1998 году, который надругался над семилетней девочкой, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, инцидент в удмуртском городе Глазове произошел в августе. Семилетняя девочка гостила у отца, который отправил ее гулять одну во двор. К ребенку подошел 56-летний мужчина, предложил ей купить сладости и покатать на аттракционах. Девочка согласилась и пошла с неизвестным мужчиной, он завел ее в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Позже его задержали и арестовали.
Саратовцы скорбят по убитой девочке и готовы растерзать подозреваемого
Вчера, 17:33РИА Новости
Саратовцы скорбят по убитой девочке и готовы растерзать подозреваемогоУбийство 9-летней девочки всколыхнуло Саратов. Горожане устроили стихийный митинг, требуя выдать им подозреваемого в преступлении.
"Мужчина признал свою вину и раскаялся. Расследование дела завершено расследование. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК РФ по Удмуртии.
В ходе следствия выяснилось, что он ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни за тяжкие преступления, а в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
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Следственный комитет РФУдмуртияПроисшествия
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