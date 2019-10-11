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РИА Новости

США не комментируют взрыв иранского танкера в Красном море

21:48 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГрузовые суда в бухте Эйлата
Грузовые суда в бухте Эйлата
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Грузовые суда в бухте Эйлата. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США не комментируют взрыв иранского танкера в Красном море, заявил спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.
"Мы видели сообщения о танкере. У меня нет комментариев по этому поводу", - сказал он журналистам на брифинге.
Побережье Красного моря
Вчера, 18:23РИА Новости
Эксперт оценил возможность роста цен на нефть из-за ЧП с иранским танкером
Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана.
Инцидент произошел чуть менее чем через месяц после того, как были атакованы нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 11:45РИА Новости
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореГосударственный департамент СШАИранСШАВ мире
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