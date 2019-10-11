ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США не комментируют взрыв иранского танкера в Красном море, заявил спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.

"Мы видели сообщения о танкере. У меня нет комментариев по этому поводу", - сказал он журналистам на брифинге.

Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана.

Инцидент произошел чуть менее чем через месяц после того, как были атакованы нефтяные объекты Саудовской Аравии.