СМИ: в Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии

Ранее с территории Сирии был подвергнут минометному обстрелу приграничный город Суруч в турецкой провинции Шанлыурфа, в результате разрыва минометных снарядов в районе жилых кварталов погибли два мирных жителя, двое получили ранения.

Накануне в результате ракетно-минометных обстрелов населенных пунктов провинций Шанлыурфа и Мардин на юго-востоке Турции погибли семь мирных жителей, в том числе пять детей и подростков, в числе которых девятимесячный младенец.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.