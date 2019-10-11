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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: в Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии

21:11 11.10.2019
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© Sputnik / Sertaç KayarСитуация на границе Нусайбин – Камышлы
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли и 35 получили ранения в районе Нусайбин турецкой провинции Мардин в результате обстрела со стороны курдских формирований из Сирии, передает в пятницу агентство Anadolu.
Ранее с территории Сирии был подвергнут минометному обстрелу приграничный город Суруч в турецкой провинции Шанлыурфа, в результате разрыва минометных снарядов в районе жилых кварталов погибли два мирных жителя, двое получили ранения.
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9 октября, 17:22РИА Новости
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Накануне в результате ракетно-минометных обстрелов населенных пунктов провинций Шанлыурфа и Мардин на юго-востоке Турции погибли семь мирных жителей, в том числе пять детей и подростков, в числе которых девятимесячный младенец.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* запрещенная в России террористическая организация.
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