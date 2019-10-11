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РИА Новости
Культура

Знаменитости почтили память космонавта Алексея Леонова

21:41 11.10.2019
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© РИА Новости / Александр МоклецовЛетчик-космонавт СССР Алексей Леонов за наброском рисунка "Выход в космос"
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов за наброском рисунка Выход в космос
© РИА Новости / Александр Моклецов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские актеры и певцы почтили в инстаграме память космонавта Алексея Леонова, который сегодня ушел из жизни. Ему было 85 лет.
Алексей Леонов был первым человеком, который в 1965 году вышел в открытый космос, а также первым, кто совершил стыковку пилотируемых космических кораблей с несовместимыми системами жизнеобеспечения.
Космонавт также любил живопись и был почетным членом Российской академии художеств.

Олег Газманов

"Он был первым в истории человеком, который вышел в открытый космос.Наша гордость и слава! Знал его лично по Калининграду. Много раз встречался. Очень хороший был человек. Прекрасно рисовал. Прощай, легенда!"
Олег Газманов
певец

Оскар Кучера

"Алексей Архипович Леонов, спасибо за счастье общения с вами. Сейчас вы там, куда летали много раз — в своей стихии. Покойтесь с миром".
Оскар Кучера
актер

Валерий Сюткин

"Спасибо за открытый космос, Алексей Архипович!"
Валерий Сюткин
певец

Гоша Куценко

"Каждая, даже мимолетная, встреча с Алексеем Архиповичем была светлым событием в нашей жизни. В его глазах всегда была поддержка и глубочайшее понимание, когда мы выступали с концертами Владимира Высоцкого в Звездном Городке. Вечная память".
Гоша Куценко
актер

Максим Аверин

"Алексей Архипович Леонов. Первый человек, который вышел в открытый космос. Сегодня он снова вышел, но теперь уже навсегда".
Максим Аверин
актер

Александр Олешко

"Спасибо за подвиг! Спасибо за чудесные картины! Спасибо за радость и возможность личного общения. Пусть Ваша душа летит спокойно и легко. Светлая память!"
Александр Олешко
актер
Космонавт Алексей Леонов в скафандре
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