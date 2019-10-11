Знаменитости почтили память космонавта Алексея Леонова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские актеры и певцы почтили в инстаграме память космонавта Алексея Леонова, который сегодня ушел из жизни. Ему было 85 лет.
Алексей Леонов был первым человеком, который в 1965 году вышел в открытый космос, а также первым, кто совершил стыковку пилотируемых космических кораблей с несовместимыми системами жизнеобеспечения.
Космонавт также любил живопись и был почетным членом Российской академии художеств.
Олег Газманов
"Он был первым в истории человеком, который вышел в открытый космос.Наша гордость и слава! Знал его лично по Калининграду. Много раз встречался. Очень хороший был человек. Прекрасно рисовал. Прощай, легенда!"
Оскар Кучера
"Алексей Архипович Леонов, спасибо за счастье общения с вами. Сейчас вы там, куда летали много раз — в своей стихии. Покойтесь с миром".
Валерий Сюткин
"Спасибо за открытый космос, Алексей Архипович!"
Гоша Куценко
"Каждая, даже мимолетная, встреча с Алексеем Архиповичем была светлым событием в нашей жизни. В его глазах всегда была поддержка и глубочайшее понимание, когда мы выступали с концертами Владимира Высоцкого в Звездном Городке. Вечная память".
Максим Аверин
"Алексей Архипович Леонов. Первый человек, который вышел в открытый космос. Сегодня он снова вышел, но теперь уже навсегда".
Александр Олешко
"Спасибо за подвиг! Спасибо за чудесные картины! Спасибо за радость и возможность личного общения. Пусть Ваша душа летит спокойно и легко. Светлая память!"