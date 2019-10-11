В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Ананских назвал Германию надежным партнером по проекту "Северный поток — 2".

Так парламентарий прокомментировал слова главы немецкого Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее выступила против попыток остановить "Северный поток — 2". По ее мнению, трубопровод необходим для энергетической безопасности Германии и диверсификации поставок газа.

"Очень здорово, что у российской стороны есть такой надежный партнер. Для Берлина действительно очень выгоден данный проект", - заявил Ананских в комментарии RT

Политик напомнил, что Россия со времен СССР без сбоев поставляла Германии газ. Поскольку "Северный поток — 2" является международным проектом, смысла в остановке для его участников нет, заключил депутат.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газопровод пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. На данный момент Копенгаген не дал разрешения на прокладку трубопровода, однако оператор планирует завершить строительство к концу года.

Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, заинтересованные в поставках своего СПГ в Европу, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политически мотивированным.

Австрия, Германия и Норвегия, наоборот, заинтересованы в надежных поставках топлива и поддерживают строительство газопровода.