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РИА Новости

В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о "Северном потоке — 2"

20:57 11.10.2019 (обновлено: 20:58 11.10.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Ананских назвал Германию надежным партнером по проекту "Северный поток — 2".
Так парламентарий прокомментировал слова главы немецкого Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее выступила против попыток остановить "Северный поток — 2". По ее мнению, трубопровод необходим для энергетической безопасности Германии и диверсификации поставок газа.
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"Очень здорово, что у российской стороны есть такой надежный партнер. Для Берлина действительно очень выгоден данный проект", - заявил Ананских в комментарии RT.
Политик напомнил, что Россия со времен СССР без сбоев поставляла Германии газ. Поскольку "Северный поток — 2" является международным проектом, смысла в остановке для его участников нет, заключил депутат.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Газопровод пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. На данный момент Копенгаген не дал разрешения на прокладку трубопровода, однако оператор планирует завершить строительство к концу года.
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Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, заинтересованные в поставках своего СПГ в Европу, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политически мотивированным.
Австрия, Германия и Норвегия, наоборот, заинтересованы в надежных поставках топлива и поддерживают строительство газопровода.
В Москве неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.
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Северный поток-2ГерманияРоссияЭкономика
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