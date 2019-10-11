СМИ: США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут позволить достичь перемирия в торговой войне, сообщает агентство США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут позволить достичь перемирия в торговой войне, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Согласно источникам, в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот, пишет агентство.

Министр финансов США Стивен Мнучин позднее отказался комментировать эту информацию. По его словам, США и Китай провели "два дня плодотворных переговоров", и другие комментарии появятся только после того, как результаты будут обсуждены с президентом США Дональдом Трампом.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу. Ранее Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо.