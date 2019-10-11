В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк на Волгоградском проспекте в Москве, но не смог довести свой замысел до конца - его задержали сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Мужчина зашел в помещение финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте и, угрожая аэрозольным баллончиком, потребовал отдать ему наличные деньги. Прибывшими сотрудниками полиции он был задержан", - рассказал собеседник агентства.