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РИА Новости

В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк

20:32 11.10.2019 (обновлено: 20:33 11.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции на улице Москвы
Автомобили полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк на Волгоградском проспекте в Москве, но не смог довести свой замысел до конца - его задержали сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Мужчина зашел в помещение финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте и, угрожая аэрозольным баллончиком, потребовал отдать ему наличные деньги. Прибывшими сотрудниками полиции он был задержан", - рассказал собеседник агентства.
Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего, уголовное дело пока не возбуждено.
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