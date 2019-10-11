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РИА Новости

Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной

20:26 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Леонов
Алексей Леонов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Леонов. Архивное фото
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова, отметил его неоценимый вклад в освоение Вселенной, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни. Он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище 15 октября. Леонов - первый человек, который вышел в открытый космос, это произошло в 1965 году.
Космонавт Алексей Леонов в скафандре
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"Ушел из жизни человек поистине планетарного масштаба, внесший неоценимый вклад в освоение Вселенной. Его первый выход в открытый космос стал знаковой вехой в истории космонавтики", - говорится в соболезновании.
Лукашенко отметил, что Леонова отличали стойкость, незаурядное мужество, беззаветная преданность своему долгу и профессии.
"Многогранный талант позволял ему писать удивительные книги и живописные полотна, которые воспевали красоту и ценность родной планеты. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его жизненный путь будет примером служения Отечеству для будущих поколений", - добавил белорусский лидер.
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Умер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаАлександр ЛукашенкоМосква
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