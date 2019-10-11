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РИА Новости

В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров

20:10 11.10.2019
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© Fotolia / Scott PattersonПожарная машина в США
Пожарная машина в США
© Fotolia / Scott Patterson
Пожарная машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Около 100 тысяч человек были эвакуированы в Калифорнии из-за природных пожаров, сообщает отделение полиции Лос-Анджелеса в Twitter.
По данным правоохранительных служб, огонь уничтожил уже почти две тысячи гектаров на территории штата. По меньшей мере 25 тысяч домов были эвакуированы.
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Полиция сообщает, что для размещения эвакуированных жителей и их маленьких домашних животных были созданы четыре эвакуационных центра.
Ранее пожарная служба Калифорнии назвала компанию PG&E виновницей самого смертоносного пожара в истории штата: в ноябре прошлого года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других строений. Пожарная служба установила, что причиной возгорания стали линии электропередачи PG&E. Компания должна выплатить 1 миллиард долларов в качестве компенсации.
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Лос-АнджелесКалифорнияВ мире
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