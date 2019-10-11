США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США не бросают курдских партнеров в Сирии, но американские военные не должны оказаться в центре давнего конфликта между Турцией и курдами, заявил на брифинге глава Пентагона Марк Эспер.

"Ясно даю понять, мы не бросаем партнерские нам военные силы курдов, и американские военные остаются с ними в других районах Сирии", - сказал Эспер журналистам.

По его словам, "импульсивное решение президента Турции (Тайипа) Эрдогана о захвате северной Сирии поставило США в сложное положение".

Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что безопасность американских военных "остается его приоритетом".

Эспер заявил, что военные США не должны "оказаться в центре давнего конфликта между Турцией и курдами". "Это не то, зачем мы (находимся) в Сирии", - сказал он.

Он также отметил, что США не принимали "дополнительных решений о своем военном контингенте в Сирии, но продолжат оценивать ситуацию и количество своих сил там".

Как в свою очередь заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, Штаты отвели своих военных с позиций "Сирийских демократических сил" (SDF) в двух "небольших пунктах", где проходит турецкая операция, но продолжают осуществлять их поддержку в других районах Сирии.

Ранее Эспер по итогам телефонного разговора с его турецким коллегой решительно призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии, поскольку это может угрожать американским военнослужащим и успеху в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.