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РИА Новости
Война в Сирии

США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона

20:08 11.10.2019 (обновлено: 20:10 11.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США не бросают курдских партнеров в Сирии, но американские военные не должны оказаться в центре давнего конфликта между Турцией и курдами, заявил на брифинге глава Пентагона Марк Эспер.
"Ясно даю понять, мы не бросаем партнерские нам военные силы курдов, и американские военные остаются с ними в других районах Сирии", - сказал Эспер журналистам.
По его словам, "импульсивное решение президента Турции (Тайипа) Эрдогана о захвате северной Сирии поставило США в сложное положение".
Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что безопасность американских военных "остается его приоритетом".
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Карта и бланш. США определили Турции пределы допустимого Когда бы Трамп еще нашел повод начать хоть кого-то хоть откуда-то выводить. Пусть всего сотню бойцов. Пусть недалеко – в Ирак. Но уже из Сирии. А это, на секундочку, выполнение предвыборного обещания. Малой кровью. Ну, малой же ‒ разве не так?..
Эспер заявил, что военные США не должны "оказаться в центре давнего конфликта между Турцией и курдами". "Это не то, зачем мы (находимся) в Сирии", - сказал он.
Он также отметил, что США не принимали "дополнительных решений о своем военном контингенте в Сирии, но продолжат оценивать ситуацию и количество своих сил там".
Как в свою очередь заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, Штаты отвели своих военных с позиций "Сирийских демократических сил" (SDF) в двух "небольших пунктах", где проходит турецкая операция, но продолжают осуществлять их поддержку в других районах Сирии.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийНам не по пути
Нам не по пути
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Нам не по пути
Ранее Эспер по итогам телефонного разговора с его турецким коллегой решительно призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии, поскольку это может угрожать американским военнослужащим и успеху в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМарк ЭсперМинистерство обороны СШАТурцияСирияСШАВ мире
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