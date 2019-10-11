Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T23:43Z
https://ria.ru/20191011/1559692472.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155969/24/1559692441_0:428:2048:1580_1036x0_80_0_0_9aef0779c9edff24dc29ed5adee44b01.jpg
РИА Новости
Культура

Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля

20:07 11.10.2019 (обновлено: 23:43 11.10.2019)
46048
© Фото : Казанский ТЮЗАктер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
© Фото : Казанский ТЮЗ
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Актер Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков умер на сцене во время спектакля "Бал.Бесы", сообщили РИА Новости в театре.
"Десятого октября в Казани на 43-м году жизни скоропостижно скончался ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель песен Арсений Сергеевич Курченков", — говорится на сайте ТЮЗа.
Как рассказали агентству в театре, актеры смогли доиграть спектакль до конца, несмотря на трагедию.
Курченков окончил Казанское театральное училище в 1997 году. В 1996 году его пригласили в ТЮЗ.
"С 2008 по 2009 год он играл в самарских театрах, после чего снова вернулся в Казань и служил на сцене Казанского ТЮЗа до последней минуты своей жизни. Арсений оставил память о себе как о ярком талантливом актере и музыканте с великолепным многогранным даром. Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей", — говорится в сообщении.
После трагедии театр отменил все спектакли на ближайшие три дня.
Панихида состоится завтра в здании театра. Актера похоронят 13 октября на старом кладбище в поселке Дербышки.
1110172682332
Обсудить 3
КультураТатарстанКазаньПроисшествия
Рекомендуем
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА
Новости
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о "Северном потоке — 2"
Лента
новостей
Девушка на тропическом курорте
На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини
Алина Загитова
Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Дедушка с внуком на прогулке
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа
Мать убийцы из керченского колледжа сменила фамилию и переехала
Женщина с детьми
Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Захарова ответила на слова МИД Латвии о салюте в честь освобождения Риги
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
Лента новостейМолния