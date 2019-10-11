Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля

"С 2008 по 2009 год он играл в самарских театрах, после чего снова вернулся в Казань и служил на сцене Казанского ТЮЗа до последней минуты своей жизни. Арсений оставил память о себе как о ярком талантливом актере и музыканте с великолепным многогранным даром. Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей", — говорится в сообщении.