Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Актер Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков умер на сцене во время спектакля "Бал.Бесы", сообщили РИА Новости в театре.
"Десятого октября в Казани на 43-м году жизни скоропостижно скончался ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель песен Арсений Сергеевич Курченков", — говорится на сайте ТЮЗа.
Как рассказали агентству в театре, актеры смогли доиграть спектакль до конца, несмотря на трагедию.
Курченков окончил Казанское театральное училище в 1997 году. В 1996 году его пригласили в ТЮЗ.
"С 2008 по 2009 год он играл в самарских театрах, после чего снова вернулся в Казань и служил на сцене Казанского ТЮЗа до последней минуты своей жизни. Арсений оставил память о себе как о ярком талантливом актере и музыканте с великолепным многогранным даром. Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей", — говорится в сообщении.
После трагедии театр отменил все спектакли на ближайшие три дня.
Панихида состоится завтра в здании театра. Актера похоронят 13 октября на старом кладбище в поселке Дербышки.