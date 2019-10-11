СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске

УФА, 11 окт - РИА Новости. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту избиения девочки сверстниками в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по региону.

Ранее в СУСК РФ по Удмуртии РИА Новости сообщали, что в социальных сетях распространилось видео, в котором подростки избивают лежащую на земле девочку - прыгают на нее, бьют по голове. При этом дети сами сняли жестокую расправу на телефон и распространили видео в социальных сетях. Ведомство организовало проверку.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений 16-летней девушке. Установлено, что инцидент произошел вечером 28 сентября в лесопосадке вблизи дома №43 по улице Салютовская Ижевска. Группа девушек и молодых людей в возрасте 15-17 лет из хулиганских побуждений нанесли побои 16-летней девушке", - сообщает следком.

Отмечается, что девушка получила телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью. Личности участников драки установлены.

"Учитывая, что преступление совершено в отношении несовершеннолетнего лица, а также вызвало большой общественный резонанс, организация предварительного расследования руководителем следственного управления поручена руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления", - говорится в сообщении ведомства.