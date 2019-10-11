В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экспозиция шедевров из собрания Василия Кандинского, концерт звезд российского оперного искусства в сопровождении симфонического оркестра имени Чайковского, а также показы лучших отечественных кинолент пройдут в рамках программы "Культура России в Эр-Рияде" в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с министерством культуры Королевства Саудовская Аравия представит шедевры российского искусства в рамках культурной программы под общим названием "Культура России в Эр-Рияде", которая начнется в ходе официального визита президента РФ в королевство", - сказано в сообщении.

Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что российская сторона везет в Саудовскую Аравию "лучшие образцы классического и современного искусства: от музыки русских композиторов и работ Василия Кандинского до современных картин, созданных при помощи искусственного интеллекта".

"Это далеко не первое, но крупнейшее - и по масштабам, и по содержанию - культурное мероприятие, которое Россия проводит в королевстве, событие во многих смыслах историческое. Мы рассчитываем, что этот проект не только познакомит саудовскую публику с российским искусством, но и выведет сотрудничество между нашими государствами в культурной и гуманитарной сферах на новый уровень", - сказал Мединский, чьи слова приводит пресс-служба.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Россия и Саудовская Аравия совершили существенный прорыв в сфере культурного сотрудничества за последние годы.

"При поддержке РФПИ в Саудовской Аравии уже прошел ряд знаковых мероприятий с участием выдающихся представителей российской культуры, в частности, концерт оркестра Мариинского театра и выставка работ русских абстракционистов из коллекции Государственного Русского Музея. Дни российской культуры в Эр-Рияде станут самым масштабным на сегодняшний день российским культурным мероприятием в королевстве", - заключил он.

Культурная программа

В рамках программы запланировано проведение выставки "Кандинский и Россия". Так, Государственный Русский Музей впервые на Ближнем Востоке представит 19 картин всемирно известного основателя абстрактного направления в живописи, в том числе несколько работ, относящихся к раннему периоду творчества, когда художник находился под сильным влиянием народного искусства российского Севера.

Кроме того, пройдет международная выставка современного искусства, созданного с помощью технологий искусственного интеллекта. Выставка, организованная при поддержке РФПИ, впервые прошла в Главном Штабе Государственного Эрмитажа в июне 2019 года.

"В выставке принимают участие ведущие художники из 10 стран, работающие в этой сфере, включая российского ученого, лауреата Нобелевской премии 2010 года по физике Константина Новоселова, который представляет свою работу "Время". Центральное место в экспозиции занимает совместная работа российской художницы Александры Сухаревой и саудовского художника Нассера Альшемимри, которая отвечает основной цели выставки – формированию диалога культур и взаимного доверия", - отметили в пресс-службе фонда.

Также культурная программа подразумевает концерт звезд российского оперного искусства в сопровождении Большого Симфонического Оркестра имени П. И. Чайковского, дирижировать будет Феликс Коробов. "Звезды российской оперы Аида Гарифуллина и Ильдар Абдразаков исполнят известные российские и зарубежные произведения классической музыки, включая арию Варяжского гостя из оперы "Садко" Николая Римского-Корсакова и музыкальный фрагмент "Улетай на крыльях ветра" из оперы Александра Бородина "Князь Игорь", - добавили организаторы.

Отмечается, что пройдет показ девяти лучших российских и советских фильмов и мультфильмов, среди которых "Летят журавли", "Тренер", "Салют 7", "Сталинград", "Зеркало", "Гофманиада", "Ёжик в тумане", "Старик и море", "Иди и смотри". Неделя российского кино станет первым в истории показом российского кино в Саудовской Аравии, где публичные киносеансы возобновились в 2018 году.