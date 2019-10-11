Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T20:57Z
https://ria.ru/20191011/1559692118.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155921/14/1559211428_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2465a1f5158e2f63970b8d69e50e1fad.jpg
РИА Новости

На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник

19:57 11.10.2019 (обновлено: 20:57 11.10.2019)
349
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Один человек погиб и семеро пострадали вечером в пятницу в крупном ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"ДТП произошло на территории Свердловской области. Предварительно, один человек погиб, семь человек получили травмы. Шестеро из них - двое детей и четверо взрослых - госпитализированы в тюменскую больницу", - сказал собеседник агентства.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
Он добавил, что, по предварительным данным, автомобиль Renault выехал с второстепенной дороги, и произошло столкновение с попутной машиной, которая в то же время выехала на встречную полосу.
В пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области РИА Новости сообщили, что ДТП произошло около 19.00 (17.00 мск) на 281-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo 1959 года рождения при совершении обгона попутного транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречной автомашиной "Лада", которая выехала с перекрестка на автодорогу Екатеринбург-Тюмень в направлении Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
Вчера, 15:09РИА Новости
Ставропольский суд рассмотрит дело водителя грузовика после крупного ДТП
В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Volkswagen Polo, пострадали водитель и два пассажира из этой же машины. Также пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля "Лада". Обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в автоинспекции.
110120
Обсудить 0
ТюменьЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА
Новости
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Девушка на тропическом курорте
На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини
Лента
новостей
Алина Загитова
Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Дедушка с внуком на прогулке
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о "Северном потоке — 2"
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа
Мать убийцы из керченского колледжа сменила фамилию и переехала
Кража моста в Деденево
"Их было трое". В Подмосковье средь бела дня украли мост через реку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31На Урале три человека погибли в ДТП
12:28Захарова ответила на слова МИД Латвии о салюте в честь освобождения Риги
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
Лента новостейМолния