На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Один человек погиб и семеро пострадали вечером в пятницу в крупном ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло на территории Свердловской области. Предварительно, один человек погиб, семь человек получили травмы. Шестеро из них - двое детей и четверо взрослых - госпитализированы в тюменскую больницу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, автомобиль Renault выехал с второстепенной дороги, и произошло столкновение с попутной машиной, которая в то же время выехала на встречную полосу.

В пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области РИА Новости сообщили, что ДТП произошло около 19.00 (17.00 мск) на 281-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo 1959 года рождения при совершении обгона попутного транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречной автомашиной "Лада", которая выехала с перекрестка на автодорогу Екатеринбург-Тюмень в направлении Екатеринбурга", - говорится в сообщении.