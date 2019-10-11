Площадь заказников в МО увеличилась в 2019 году почти на 21 тысячу га

С начала 2019 года в Московской области создали семь новых ООПТ (особо охраняемые природные территории). В частности, речь идет о заказниках "Темповский" и "Дубравна" (Талдомский округ), "Озеро Подтеребово" и "Саньковский" (Клин), "Тесовский лес" и "Леса Борисовского лесничества" (Можайский округ), а также о прибрежной рекреационной зоне областного значения "Сходненская", которая находится в Химках. Общая площадь этих объектов составляет 14,4 тысячи гектаров.