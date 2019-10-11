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РИА Новости
Новости Подмосковья

Площадь заказников в МО увеличилась в 2019 году почти на 21 тысячу га

19:54 11.10.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивОсенний лес
Осенний лес
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Подмосковье за этот год площадь заказников возросла на 20,7 тысячи гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.
С начала 2019 года в Московской области создали семь новых ООПТ (особо охраняемые природные территории). В частности, речь идет о заказниках "Темповский" и "Дубравна" (Талдомский округ), "Озеро Подтеребово" и "Саньковский" (Клин), "Тесовский лес" и "Леса Борисовского лесничества" (Можайский округ), а также о прибрежной рекреационной зоне областного значения "Сходненская", которая находится в Химках. Общая площадь этих объектов составляет 14,4 тысячи гектаров.
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Кроме того, региональные власти расширили площадь уже существующих ООПТ. Имеются в виду "Леса Колоцкого лесничества" (Можайский округ), "Сосняки Электрогорского лесничества" (Павловский Посад), заповедник "Аринкинский" (Лотошино), "Широколиственный лес и луга на Мордвесе" (Серебряные пруды).
Изменения также коснулись и "Широколиственных лесов Подольского лесничества" (Подольск), "Озера Заболотское и его окрестностей" (Сергиево-Посадский городской округ) и "Полевщинского леса" (Истра). Таким образом, площадь особо охраняемых территорий в Подмосковье увеличилась на 20,7 тысячи гектаров.
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Новости ПодмосковьяМинистерство экологии и природопользования Московской областиМосковская область
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