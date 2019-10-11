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РИА Новости

Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт

19:53 11.10.2019
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© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пообщались за обедом после заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде, сообщил в пятницу Sputnik Армения пресс-секретарь руководителя армянского правительства Владимир Карапетян.
"Пашинян и Алиев побеседовали во время обеда. В основном обсуждали текущие вопросы урегулирования карабахского конфликта", - сказал Карапетян. Другие подробности не приводятся.
Здание парламента Нагорно-Карабахской Республики, расположенное в центре Степанакерта
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Никол ПашинянСНГИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАшхабадАзербайджанАрменияВ мире
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