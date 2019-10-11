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РИА Новости
Война в Сирии

Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии

19:49 11.10.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что нет никаких сигналов относительно того, что Турция остановит свою военную операцию в Сирии.
"Нет никаких сигналов того, что они хотят остановить (операцию). Я не удивлен, поскольку с того момента, как я заступил в должность, я неоднократно взаимодействовал с ними (Турцией - ред.), и это было их постоянной позицией относительно террористической угрозы, которую представляет для них РПК (Рабочая партия Курдистана - ред.)", - сказал Эспер на пресс-конференции.
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Ранее Эспер по итогам телефонного разговора с его турецким коллегой решительно призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии, поскольку это может угрожать американским военнослужащим и успеху в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* запрещенная в России террористическая организация.
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