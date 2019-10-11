Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, отметив, что тот всем своим жизненным путём показал, каким должен быть настоящий гражданин своей страны.

В пятницу стало известно о смерти Леонова. Он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище 15 октября. Леонов - первый человек, который в 1965 году вышел в открытый космос. В свое время Леонов тренировался к облету Луны и высадке на ее поверхности по советской лунной программе.

"Приношу глубокие соболезнования родным и близким Алексея Архиповича Леонова... Мне повезло лично работать с Алексеем Архиповичем в Московской области. Он впечатлил меня неиссякаемой энергией, мудростью и искренностью. Всем своим жизненным путем он показал, каким должен быть настоящий гражданин своей страны", – цитирует пресс-служба ОНФ слова Кузнецова.