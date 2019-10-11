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РИА Новости

Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

19:42 11.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАлексей Леонов
Алексей Леонов
© РИА Новости / Антон Денисов
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Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, отметив, что тот всем своим жизненным путём показал, каким должен быть настоящий гражданин своей страны.
В пятницу стало известно о смерти Леонова. Он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище 15 октября. Леонов - первый человек, который в 1965 году вышел в открытый космос. В свое время Леонов тренировался к облету Луны и высадке на ее поверхности по советской лунной программе.
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"Приношу глубокие соболезнования родным и близким Алексея Архиповича Леонова... Мне повезло лично работать с Алексеем Архиповичем в Московской области. Он впечатлил меня неиссякаемой энергией, мудростью и искренностью. Всем своим жизненным путем он показал, каким должен быть настоящий гражданин своей страны", – цитирует пресс-служба ОНФ слова Кузнецова.
Руководитель исполкома ОНФ отметил, что такие качества Леонова, как мужество, стойкость, честность "проявлялись не только в космическом пространстве, но и на Земле". По словам Кузнецова, Леонов уделял много внимания сохранению и развитию традиций отечественной космонавтики, был известен своей ответственной гражданской позицией, отдавал много энергии общественной работе.
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