В Сирии погибли еще двое турецких военных

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Двое турецких военных погибли в столкновении с силами самообороны курдов на севере Сирии, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Ранее в пятницу Акар сообщил о гибели двух турецких военных в ходе операции "Источник мира".

"Два наших боевых товарища погибли 11 октября в зоне операции "Оливковая ветвь" при нападении на нашу базу террористов (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана - сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении министра.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

В результате операции "Оливковая ветвь" против формирований сирийских курдов под контроль турецкой армии и оппозиционной "Свободной сирийской армии" в марте прошлого года перешел город Африн на севере Сирии.