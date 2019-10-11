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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии погибли еще двое турецких военных

19:34 11.10.2019
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© Sputnik / Sertaç KayarСитуация на границе Нусайбин – Камышлы
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Двое турецких военных погибли в столкновении с силами самообороны курдов на севере Сирии, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Ранее в пятницу Акар сообщил о гибели двух турецких военных в ходе операции "Источник мира".
Турецкие военные на границе с Сирией
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"Два наших боевых товарища погибли 11 октября в зоне операции "Оливковая ветвь" при нападении на нашу базу террористов (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана - сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении министра.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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В результате операции "Оливковая ветвь" против формирований сирийских курдов под контроль турецкой армии и оппозиционной "Свободной сирийской армии" в марте прошлого года перешел город Африн на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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