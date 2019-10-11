Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T19:30Z
https://ria.ru/20191011/1559691084.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155844/87/1558448768_0:53:3070:1780_1036x0_80_0_0_adc84d6cf31b02e5e9b8fdc4050ba850.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства

19:30 11.10.2019
38
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мониторинговая рабочая группа по выборам Совета по правам человека при президенте РФ (МРГ СПЧ) подготовит доклад с предложениями по совершенствованию избирательного законодательства и представит его на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил сопредседатель МРГ СПЧ Игорь Борисов.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
"Коллеги будут еще предлагать (рекомендации по совершенствованию избирательного законодательства), которые работали в других субъектах РФ... И мы подготовим консолидированный доклад для президента РФ на встречу в этом году ... на его рассмотрение и дальнейшие выводы", - сказал РИА Новости Борисов.
По его словам, ряд предложений - это пока все проектная работа СПЧ, направленная на улучшение обеспечения, организации избирательных прав российских граждан. "Мы видим сильно увеличивающийся поток "фейковых" сообщений, которые вводят в заблуждение российских избирателей, которые должны выработать на основе, прежде всего, достоверной информации свое решение - участвовать или не участвовать в выборах, голосовать за того кандидата либо какое-то другое решение. Оно принимается, естественно, в рамках потока анализирования информации", - пояснил правозащитник.
"С этой точки зрения, это одна из тех рекомендаций, которые мы предлагаем для учета в дальнейшей работе по усовершенствованию в избирательной системе РФ. Поэтому здесь мы видим, на мой взгляд, что законодатель должен найти оптимальный баланс между сохранением свободы информации и обеспечением достоверной информации граждан", - рассказал он.
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ
3 октября, 12:47РИА Новости
Около тысячи цифровых избирательных участков появятся в России к 2020 году
Помимо этого, Борисов отметил, что они сталкивались и с "листовочной информационной войной". "Город (Москва) пошел навстречу кандидатам, естественно, те, которые были зарегистрированы, имеют право выпускать агитационные печатные материалы и размещать более 7 тысяч информационных стендов по всему городу. Естественно, мы это поддержали, чтобы не обклеивались подъезды, не обклеивались наши исторические памятники, не обклеивалась Москва. Соблюдение порядка на этих стендах у нас, к сожалению, было оставлено за скобками... И вот здесь вот на этих стендах началась "листовочная" война", - уточнил он.
"Мы считаем, что здесь тоже надо работать в этом направлении, причем одной какой-то рекомендацией это не решить, ее нужно обсуждать. Если мы оставляем в законодательстве возможность проведения агитационной кампании в виде размещения агитационных печатных материалов, то нужно продолжать каким-то образом совершенствовать. То есть власть готова предоставлять такие специально выделенные места, но мы видим, что ... не доводят в конечном итоге эту информацию до избирателей в том виде, как это видит избирательный штаб и кандидат", - сказал член Совета.
Он также указал на то, что нужно развивать электронные средства голосования, нужно использовать те выводы, которые были получены в ходе эксперимента по проведению электронного голосования в Москве.
Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября. Впервые в стране на трех участках прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
2 октября, 18:17Единый день голосования
Памфилова призвала партии договориться по вопросу единого дня голосования
000000
Обсудить 0
Единый день голосованияСПЧИгорь БорисовВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Московское метро
Поезда на кольцевой линии московского метро идут с увеличенными интервалами
РИА
Новости
Машины Скорой помощи в Сирии
СМИ сообщили о пятерых погибших результате взрыва автомобиля в Сирии
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Девятнадцать детсадов появится в Рязанской области в течение трех лет
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проводит проверку по инциденту в следственном изоляторе в Саранске
Лента
новостей
Побережье Красного моря
Эксперт оценил возможность роста цен на нефть из-за ЧП с иранским танкером
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату
Первые фрагменты памятника солдату доставят в Ржев в октябре
Молоток судьи
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС произошел сбой в работе первого энергоблока
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Сотрудника Шереметьево отстранили от работы после инцидента с пистолетом
Актриса Анастасия Заворотнюк
Семья Заворотнюк сделала первое публичное заявление на странице актрисы
Анастасия Заворотнюк
Семья прокомментировала сообщения о предкоматозном состоянии Заворотнюк
Бездомная собака
В СФ поддержали поправки к ответственности за жестокое обращение к животным
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер
Президент МККК обсудил в МИД России ситуацию в "горячих точках"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
19:07В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером
19:05В "Шереметьево" назвали общее количество изъятых у пассажиров единиц оружия
Лента новостейМолния