В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мониторинговая рабочая группа по выборам Совета по правам человека при президенте РФ (МРГ СПЧ) подготовит доклад с предложениями по совершенствованию избирательного законодательства и представит его на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил сопредседатель МРГ СПЧ Игорь Борисов.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

"Коллеги будут еще предлагать (рекомендации по совершенствованию избирательного законодательства), которые работали в других субъектах РФ... И мы подготовим консолидированный доклад для президента РФ на встречу в этом году ... на его рассмотрение и дальнейшие выводы", - сказал РИА Новости Борисов.

По его словам, ряд предложений - это пока все проектная работа СПЧ, направленная на улучшение обеспечения, организации избирательных прав российских граждан. "Мы видим сильно увеличивающийся поток "фейковых" сообщений, которые вводят в заблуждение российских избирателей, которые должны выработать на основе, прежде всего, достоверной информации свое решение - участвовать или не участвовать в выборах, голосовать за того кандидата либо какое-то другое решение. Оно принимается, естественно, в рамках потока анализирования информации", - пояснил правозащитник.

"С этой точки зрения, это одна из тех рекомендаций, которые мы предлагаем для учета в дальнейшей работе по усовершенствованию в избирательной системе РФ. Поэтому здесь мы видим, на мой взгляд, что законодатель должен найти оптимальный баланс между сохранением свободы информации и обеспечением достоверной информации граждан", - рассказал он.

Помимо этого, Борисов отметил, что они сталкивались и с "листовочной информационной войной". "Город (Москва) пошел навстречу кандидатам, естественно, те, которые были зарегистрированы, имеют право выпускать агитационные печатные материалы и размещать более 7 тысяч информационных стендов по всему городу. Естественно, мы это поддержали, чтобы не обклеивались подъезды, не обклеивались наши исторические памятники, не обклеивалась Москва. Соблюдение порядка на этих стендах у нас, к сожалению, было оставлено за скобками... И вот здесь вот на этих стендах началась "листовочная" война", - уточнил он.

"Мы считаем, что здесь тоже надо работать в этом направлении, причем одной какой-то рекомендацией это не решить, ее нужно обсуждать. Если мы оставляем в законодательстве возможность проведения агитационной кампании в виде размещения агитационных печатных материалов, то нужно продолжать каким-то образом совершенствовать. То есть власть готова предоставлять такие специально выделенные места, но мы видим, что ... не доводят в конечном итоге эту информацию до избирателей в том виде, как это видит избирательный штаб и кандидат", - сказал член Совета.

Он также указал на то, что нужно развивать электронные средства голосования, нужно использовать те выводы, которые были получены в ходе эксперимента по проведению электронного голосования в Москве.