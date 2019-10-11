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РИА Новости

Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова

19:29 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Леонов
Алексей Леонов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Алексея Леонова, отметив, что он был личностью планетарного масштаба, которая навсегда вписала свое имя в историю покорения Вселенной.
Леонов, первым в истории человечества совершивший выход в открытый космос, скончался в пятницу на 86-м году жизни.
Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР
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Алексей Леонов — космонавт, изобретатель, художник
"Уважаемые Светлана Павловна и Оксана Алексеевна! Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Для меня, как и для миллионов наших сограждан, новость о кончине Алексея Леонова стала большим потрясением. Алексей Архипович стал легендой ещё при жизни. Личность поистине планетарного масштаба, космонавт, первым шагнувший в безвоздушное пространство, он навсегда вписал свое имя в историю покорения Вселенной", - сказал Мединский, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
Министр культуры отметил, что все, лично знавшие Леонова, единодушно отзываются о нем, как о человеке героической судьбы, верном своему призванию и обладавшим исключительными личными качествами, чувством гражданского долга.
"При его непосредственном участии в нашей стране удалось воплотить немало просветительских проектов по популяризации отечественной истории, сохранению для будущих поколений памяти о подвигах предков. Всегда буду с теплотой вспоминать наше общение с Алексеем Архиповичем, совместную работу над фильмом "Время первых", участие в подготовке празднования 100-летнего юбилея Брусиловского прорыва", - отметил он, выразив глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Леонова.
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Умер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаВладимир МединскийМоскваРоссия
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