Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Алексея Леонова, отметив, что он был личностью планетарного масштаба, которая навсегда вписала свое имя в историю покорения Вселенной.

Леонов, первым в истории человечества совершивший выход в открытый космос, скончался в пятницу на 86-м году жизни.

"Уважаемые Светлана Павловна и Оксана Алексеевна! Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Для меня, как и для миллионов наших сограждан, новость о кончине Алексея Леонова стала большим потрясением. Алексей Архипович стал легендой ещё при жизни. Личность поистине планетарного масштаба, космонавт, первым шагнувший в безвоздушное пространство, он навсегда вписал свое имя в историю покорения Вселенной", - сказал Мединский, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр культуры отметил, что все, лично знавшие Леонова, единодушно отзываются о нем, как о человеке героической судьбы, верном своему призванию и обладавшим исключительными личными качествами, чувством гражданского долга.

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