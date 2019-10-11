В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон

Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что 10 октября рейс Москва - Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как пассажир сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.