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РИА Новости

В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон

19:27 11.10.2019 (обновлено: 19:41 11.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании терминала аэропорта "Шереметьево"
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании терминала аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Опоздавший на рейс пассажир попытался выйти в контролируемую зону аэропорта "Шереметьево", несанкционированный выход на перрон был предотвращен, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что 10 октября рейс Москва - Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как пассажир сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.
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"В этот же день, 10 октября 2019 года, в терминале В произошел инцидент с пассажиром, связанный с предотвращением правонарушения. Опоздавший на рейс пассажир совершил противоправные действия в части попытки несанкционированного выхода в контролируемую зону аэропорта", - говорится в сообщении.
"Благодаря действию автоматической системы контроля и оперативной реакции службы безопасности "Шереметьево" был предотвращен несанкционированный выход пассажира на перрон", - добавили в пресс-службе.
Нарушителя обезвредили и доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте для дальнейшего разбирательства и оформления административного правонарушения. "Международный аэропорт "Шереметьево" продолжит активно работать над внедрением новейших автоматизированных систем безопасности и технологий, максимально исключающих так называемый "человеческий фактор", - говорится в сообщении.
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