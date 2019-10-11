В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек

ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Коммунальные службы устранили аварию на водопроводе, которая в четверг вечером оставила без холодной воды около 55 тысяч жителей Вязьмы в Смоленской области, сообщает в пятницу администрация Вяземского района.

Информация об аварийном отключении холодной воды поступила спасателям около 18.30 мск четверга. Из-за аварии на водопроводе диаметром 600 миллиметров в районе улицы 1-я Бозня без воды остались 4390 жилых дома различной этажности с населением 54754 человек, а также 28 социально значимых объектов.

"Одиннадцатого октября ремонт был закончен", - говорится в сообщении.

В среду, 9 октября, Вязьма планово с 12.00 мск до 20.00 мск оставалась без воды из-за замены участка водопровода диаметром 600 миллиметров на территории водозабора в районе улицы 1-я Бозня.