Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T19:20Z
https://ria.ru/20191011/1559690726.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152995/39/1529953915_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_c3a19a594a2890de800495b20f719b66.jpg
РИА Новости

В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек

19:20 11.10.2019
37
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран
Кран
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Кран. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Коммунальные службы устранили аварию на водопроводе, которая в четверг вечером оставила без холодной воды около 55 тысяч жителей Вязьмы в Смоленской области, сообщает в пятницу администрация Вяземского района.
Информация об аварийном отключении холодной воды поступила спасателям около 18.30 мск четверга. Из-за аварии на водопроводе диаметром 600 миллиметров в районе улицы 1-я Бозня без воды остались 4390 жилых дома различной этажности с населением 54754 человек, а также 28 социально значимых объектов.
Сезонное отключение горячей воды
8 октября, 09:53РИА Недвижимость
В Иваново устранена авария, оставившая без воды свыше 2 тысяч человек
"Одиннадцатого октября ремонт был закончен", - говорится в сообщении.
В среду, 9 октября, Вязьма планово с 12.00 мск до 20.00 мск оставалась без воды из-за замены участка водопровода диаметром 600 миллиметров на территории водозабора в районе улицы 1-я Бозня.
Вязьма уже полностью оставалась без холодной воды 5 и 8 июля, а также 10 сентября из-за аварий на водопроводе. Население города, по данным открытых источников, на 2018 год составляло 52,5 тысячи человек.
000000
Обсудить 0
Смоленская областьВяземский районПроисшествия
Рекомендуем
Молоток судьи
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
РИА
Новости
Московское метро
Поезда на кольцевой линии московского метро идут с увеличенными интервалами
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Девятнадцать детсадов появится в Рязанской области в течение трех лет
Жители Риги разбирают развалины после освобождения города от немецко-фашисткой оккупации. Осень 1944 года
Минобороны запустило спецпроект об освобождении Риги от фашистов
Лента
новостей
транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату
Первые фрагменты памятника солдату доставят в Ржев в октябре
ДТП в результате столкновения двух автомашин на федеральной трассе М-2 Крым в Тульской области
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии назвал свою Нобелевку наградой для всей Африки
Алексей Леонов
Леонова похоронят под траурный салют и с почетным караулом
Пожар на складе с пухом и пером в Новосибирске
В Новосибирске загорелся склад с пухом вблизи завода химконцентратов
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Сотрудника Шереметьево отстранили от работы после инцидента с пистолетом
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Кремль не комментирует детали телефонного разговора Путина и Эрдогана
Бизнесмен Олег Дерипаска
Суд поручил Дерипаске перевести иск к иностранным СМИ на английский язык
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
19:07В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером
19:05В "Шереметьево" назвали общее количество изъятых у пассажиров единиц оружия
Лента новостейМолния