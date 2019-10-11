Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии

ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Обеспокоенность по поводу турецкой военной операции в Сирии выразил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Министр иностранных дел Пекка Хаависто позвонил сегодня министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу турецкой военной операции в Сирии. Министр иностранных дел Хаависто, в частности, заявил о своей обеспокоенности гуманитарной ситуацией и риском того, что боевые действия могут спровоцировать новые человеческие страдания и перемещенных лиц", - говорится в сообщении финского МИД.