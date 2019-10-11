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РИА Новости
Война в Сирии

Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии

19:19 11.10.2019
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© Sputnik / Sertaç KayarСитуация на границе Нусайбин – Камышлы
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Обеспокоенность по поводу турецкой военной операции в Сирии выразил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Министр иностранных дел Пекка Хаависто позвонил сегодня министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу турецкой военной операции в Сирии. Министр иностранных дел Хаависто, в частности, заявил о своей обеспокоенности гуманитарной ситуацией и риском того, что боевые действия могут спровоцировать новые человеческие страдания и перемещенных лиц", - говорится в сообщении финского МИД.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииПекка ХаавистоМевлют ЧавушоглуФинляндияТурцияСирияВ мире
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