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РИА Новости

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

19:15 11.10.2019 (обновлено: 19:48 11.10.2019)
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© Cpl. Carlos LopezВоеннослужащие морской пехоты США
Военнослужащие морской пехоты США
© Cpl. Carlos Lopez
Военнослужащие морской пехоты США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
В его заявлении говорится, что такое решение министр обороны Марк Эспер принял после запроса от Центрального командования США.
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В королевстве дополнительно развернут две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD.
Кроме того, Пентагон подтвердил передислокацию в Саудовскую Аравию дополнительно трех тысяч военных.
Эспер уже проинформировал о принятом решении руководство Саудовской Аравии.
"С мая Пентагон увеличил численность вооруженных сил примерно до 14 тысяч человек в зоне ответственности Центрального командования США в качестве вклада в региональную безопасность. Как мы ранее заявляли, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с иранским режимом, но мы сохраним мощный военный потенциал в регионе, который готов будет отреагировать на любой кризис и готов к защите сил и интересов США в регионе", — отметили в Пентагоне.
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Нападение на саудовские объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМинистерство обороны СШАСаудовская АравияВ мире
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