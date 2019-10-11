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РИА Новости

Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым

19:09 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский будет с теплом вспоминать общение с космонавтом Алексеем Леоновым и совместную работу над фильмом "Время первых".
В пятницу стало известно о смерти Леонова. Он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище 15 октября. Леонов - первый человек, который в 1965 году вышел в открытый космос. В свое время Леонов тренировался к облету Луны и высадке на ее поверхности по советской лунной программе.
Космонавт Алексей Леонов в скафандре
18:35РИА Новости
Алексей Леонов: космонавт, без которого не было бы МКС
"Алексей Леонов - легендарный космонавт, просветитель, человек героической судьбы, огромного таланта и исключительных личных качеств. Буду с теплотой вспоминать наше общение и работу над фильмом "Время первых", другими проектами. Большая потеря для всех нас. Светлая память", - написал он в Twitter.
"Время первых" режиссера Дмитрия Киселева - российский фильм о первом выходе человека в открытый космос. Премьера картины состоялась в 2017 году. По данным открытых источников, Леонов был основным консультантом картины.
Космонавт Алексей Леонов
15:45Сказано в эфире
Алексей Леонов: мы прошли огонь и воду… ИНТЕРВЬЮУшел из жизни космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. В 1965 году Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. А в 1975 году Леонов участвовал в стыковке советского корабля "Союз" и американского "Аполлона". Леонов был известен и как художник. В 1967 году была выпущена серия марок на космическую тему за его авторством.
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