Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский будет с теплом вспоминать общение с космонавтом Алексеем Леоновым и совместную работу над фильмом "Время первых".
В пятницу стало известно о смерти Леонова. Он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище 15 октября. Леонов - первый человек, который в 1965 году вышел в открытый космос. В свое время Леонов тренировался к облету Луны и высадке на ее поверхности по советской лунной программе.
"Алексей Леонов - легендарный космонавт, просветитель, человек героической судьбы, огромного таланта и исключительных личных качеств. Буду с теплотой вспоминать наше общение и работу над фильмом "Время первых", другими проектами. Большая потеря для всех нас. Светлая память", - написал он в Twitter.
"Время первых" режиссера Дмитрия Киселева - российский фильм о первом выходе человека в открытый космос. Премьера картины состоялась в 2017 году. По данным открытых источников, Леонов был основным консультантом картины.
15:45Сказано в эфиреАлексей Леонов: мы прошли огонь и воду… ИНТЕРВЬЮУшел из жизни космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. В 1965 году Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. А в 1975 году Леонов участвовал в стыковке советского корабля "Союз" и американского "Аполлона". Леонов был известен и как художник. В 1967 году была выпущена серия марок на космическую тему за его авторством.