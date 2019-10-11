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РИА Новости

В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером

19:07 11.10.2019
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© Фото : группа "Инцидент Новосибирск" во ВКонактеПожар на складе с пухом и пером в Новосибирске
Пожар на складе с пухом и пером в Новосибирске
© Фото : группа "Инцидент Новосибирск" во ВКонакте
Пожар на складе с пухом и пером в Новосибирске
КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Пожар на складе с пухом и пером в Новосибирске вблизи завода химконцентратов ликвидирован, причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что поблизости от новосибирского завода химконцентратов, производящего ядерное топливо для энергетических и исследовательских реакторов, на 300 квадратных метрах горит склад с пухом и пером. В управлении МЧС сообщали, что пожар не угрожает другим строениям и стратегическому предприятию, так как находится за его пределами. Позже пожарные ликвидировали открытое горение.
"Силами пожарных города Новосибирск был ликвидирован пожар в складском помещении. На месте пожара работают дознаватели МЧС России... Причина пожара устанавливается, предположительно - нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работы по проливке места пожара продолжатся до полного исключения тления.
Дежурная часть МЧС
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