В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером

Пожар на складе с пухом и пером в Новосибирске

Пожар на складе с пухом и пером в Новосибирске

КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Пожар на складе с пухом и пером в Новосибирске вблизи завода химконцентратов ликвидирован, причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что поблизости от новосибирского завода химконцентратов, производящего ядерное топливо для энергетических и исследовательских реакторов, на 300 квадратных метрах горит склад с пухом и пером. В управлении МЧС сообщали, что пожар не угрожает другим строениям и стратегическому предприятию, так как находится за его пределами. Позже пожарные ликвидировали открытое горение.

"Силами пожарных города Новосибирск был ликвидирован пожар в складском помещении. На месте пожара работают дознаватели МЧС России... Причина пожара устанавливается, предположительно - нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ", - сказал собеседник агентства.