В "Шереметьево" назвали общее количество изъятых у пассажиров единиц оружия

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Служба безопасности московского аэропорта "Шереметьево" за девять месяцев 2019 года изъяла у вылетающих пассажиров почти 1,4 тысячи единиц оружия и спецсредств, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что рейс Москва-Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.