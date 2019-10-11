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РИА Новости

В "Шереметьево" назвали общее количество изъятых у пассажиров единиц оружия

19:05 11.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании терминала аэропорта "Шереметьево"
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска на здании терминала аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Служба безопасности московского аэропорта "Шереметьево" за девять месяцев 2019 года изъяла у вылетающих пассажиров почти 1,4 тысячи единиц оружия и спецсредств, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что рейс Москва-Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.
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"За девять месяцев 2019 года службой безопасности осуществлен предполетный досмотр более 19 миллионов пассажиров, вылетающих из аэропорта "Шереметьево". За этот период выявлено и изъято: 1398 единиц оружия и специальных средств (огнестрельного - четыре; холодного - 66; других видов оружия - 23; специальных средств - 1305)", - говорится в сообщении.
Кроме того, было изъято 1883 боеприпаса (боевых патронов - 135; гранат - 27; других боеприпасов - 1721), 1498 колюще-режущих предметов, 20 715 пиротехнических средств.
"При этом за период 2018-2019 годов при досмотре трансферных пассажиров, в том числе прибывших из зарубежных аэропортов, в аэропорту "Шереметьево" было выявлено оружия - 193 единицы, боеприпасов - 1531 единица", - говорится в сообщении.
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве
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МВД РФШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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