В "Шереметьево" назвали общее количество изъятых у пассажиров единиц оружия

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Служба безопасности московского аэропорта "Шереметьево" за девять месяцев 2019 года изъяла у вылетающих пассажиров почти 1,4 тысячи единиц оружия и спецсредств, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что рейс Москва-Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.
"За девять месяцев 2019 года службой безопасности осуществлен предполетный досмотр более 19 миллионов пассажиров, вылетающих из аэропорта "Шереметьево". За этот период выявлено и изъято: 1398 единиц оружия и специальных средств (огнестрельного - четыре; холодного - 66; других видов оружия - 23; специальных средств - 1305)", - говорится в сообщении.
Кроме того, было изъято 1883 боеприпаса (боевых патронов - 135; гранат - 27; других боеприпасов - 1721), 1498 колюще-режущих предметов, 20 715 пиротехнических средств.
"При этом за период 2018-2019 годов при досмотре трансферных пассажиров, в том числе прибывших из зарубежных аэропортов, в аэропорту "Шереметьево" было выявлено оружия - 193 единицы, боеприпасов - 1531 единица", - говорится в сообщении.