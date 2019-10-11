В СПЧ оценили присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али является наиболее подходящей кандидатурой из предложенных на Нобелевскую премию мира, так как ему удалось предотвратить противостояние Эфиопии и Эритреи, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.

"Думаю, что из предложенных на Нобелевскую премию мира кандидатур премьер-министр Эфиопии - наиболее подходящая фигура. Ему удалось предотвратить противостояние Эфиопии и Эритреи, которое в течение 20 лет приводило к войнам и конфликтам", - сказал РИА Новости Брод.

По мнению правозащитника, Нобелевский комитет не раз ошибался в своем выборе, когда лауреатами премии мира становились, к примеру, бывший президент США Барак Обама или первый палестинский лидер Ясир Арафат, не имевшие к миротворческому процессу, как они считает, никакого отношения. "Скорее наоборот, вошли в историю как люди войны", - пояснил он.

"Проблема еще и в том, что в мире наблюдается нехватка значительных и заметных миротворцев. Как правило, лидеры стран вступают в сговоры, организуют войны, цветные революции, санкционные режимы, а миротворцев либо нет, либо голос их не слышен, к сожалению", - добавил член Совета.