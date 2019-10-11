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РИА Новости

В СПЧ оценили присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии

18:49 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али является наиболее подходящей кандидатурой из предложенных на Нобелевскую премию мира, так как ему удалось предотвратить противостояние Эфиопии и Эритреи, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.
"Думаю, что из предложенных на Нобелевскую премию мира кандидатур премьер-министр Эфиопии - наиболее подходящая фигура. Ему удалось предотвратить противостояние Эфиопии и Эритреи, которое в течение 20 лет приводило к войнам и конфликтам", - сказал РИА Новости Брод.
По мнению правозащитника, Нобелевский комитет не раз ошибался в своем выборе, когда лауреатами премии мира становились, к примеру, бывший президент США Барак Обама или первый палестинский лидер Ясир Арафат, не имевшие к миротворческому процессу, как они считает, никакого отношения. "Скорее наоборот, вошли в историю как люди войны", - пояснил он.
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"Проблема еще и в том, что в мире наблюдается нехватка значительных и заметных миротворцев. Как правило, лидеры стран вступают в сговоры, организуют войны, цветные революции, санкционные режимы, а миротворцев либо нет, либо голос их не слышен, к сожалению", - добавил член Совета.
Брод отметил, что, на его взгляд, эту премию давно заслужил американский кинорежиссер Оливер Стоун. "Он снимает кино об ужасах войны, разоблачает военное насилие, много выступает в разных странах в СМИ и перед разной публикой, а это имеет большое воспитательное значение. Но он организует расследования причин военной агрессии, это не нравится некоторым политикам в США и в Европе. А Нобелевский комитет нередко ориентируется на политическую конъюнктуру, поэтому Стоун - не их персонаж", - заключил он.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
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Нобелевская неделя — 2019СПЧНобелевская премияНобелевская премия мираАлександр БродРоссияЭфиопияВ мире
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