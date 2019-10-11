В Челябинске двое подростков до смерти избили прохожего

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Двое подростков до смерти избили мужчину в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным информпортала 74.ru , двое 15-летних подростков 5 октября во дворе дома в Калининском районе Челябинска, куда они приехали из Ленинского района города, в ходе конфликта несколько раз ударили по голове незнакомого им мужчину. Потерпевший скончался.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина рассказала РИА Новости, что она пока собирает информацию о несовершеннолетних в рамках полномочий.