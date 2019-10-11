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РИА Новости

В Челябинске двое подростков до смерти избили прохожего

18:44 11.10.2019 (обновлено: 19:28 11.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Двое подростков до смерти избили мужчину в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
По данным информпортала 74.ru, двое 15-летних подростков 5 октября во дворе дома в Калининском районе Челябинска, куда они приехали из Ленинского района города, в ходе конфликта несколько раз ударили по голове незнакомого им мужчину. Потерпевший скончался.
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"По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина рассказала РИА Новости, что она пока собирает информацию о несовершеннолетних в рамках полномочий.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, тело мужчины 1985 года рождения было обнаружено 5 октября у дома №39 по улице Российской. Погибший - неработающий, ранее не судимый. СК было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", задержаны двое 15-летних подозреваемых - ученик школы и учащийся лицея. Преступление совершено в ходе ссоры, пояснил источник.
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Следственный комитет РФЧелябинскПроисшествия
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