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РИА Новости

СМИ: США отправят тысячи военных в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ

18:37 11.10.2019
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США рядом с батареей "Патриот" во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США "Патриот" в Литве
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США планируют отправить тысячи дополнительных военнослужащих в Саудовскую Аравию после атак на ее нефтяную инфраструктуру 14 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"США планируют отправить большое число дополнительных военных в Саудовскую Аравию после атак 14 сентября на нефтяные объекты", - пишет агентство. Источники Рейтера сообщили, что речь идет о "тысячах" дополнительных военных.
Ранее в Пентагоне заявляли, что США дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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