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РИА Новости

В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор

18:36 11.10.2019 (обновлено: 18:37 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийРека в Абхазии
Река в Абхазии
© РИА Новости / Алексей Никольский
Река в Абхазии. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор, сообщается на сайте МЧС республики.
"Сотрудники МЧС в течение последних суток ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. Его смыло водой при форсировании реки Кодор в районе села Джампал, Гулрыпшского района. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха "Апсны adventure". Спасатели получили сигнал о помощи 10 октября в 22.15 (совпадает с мск). К поисковой операции были подключены две спасательные машины "Газель", 15 человек личного состава, а также вертолет Ми-2 МЧС Абхазии.
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