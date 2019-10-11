В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор

"Сотрудники МЧС в течение последних суток ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. Его смыло водой при форсировании реки Кодор в районе села Джампал, Гулрыпшского района. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха "Апсны adventure". Спасатели получили сигнал о помощи 10 октября в 22.15 (совпадает с мск). К поисковой операции были подключены две спасательные машины "Газель", 15 человек личного состава, а также вертолет Ми-2 МЧС Абхазии.