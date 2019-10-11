Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T18:28Z
https://ria.ru/20191011/1559689032.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК проводит проверку по инциденту в следственном изоляторе в Саранске

18:28 11.10.2019
235
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Проверка проводится в следственном изоляторе в Саранске, где несколько человек нанесли себе порезы, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
По предварительной информации, несколько обвиняемых совершили акты членовредительства, нанеся себе порезы, в СИЗО-1 Саранска.
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
17:28РИА Новости
Обвиняемого в убийстве полковника СК перевели в психиатрическое отделение
"Следователи приступили к проверке полученной информации. Опрашиваются сотрудники учреждения и содержащиеся в нем граждане, устанавливается точное количество лиц, совершивших членовредительства, в отношении которых будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следствием также будут проанализированы записи с камер наблюдения, установленных на территории следственного изолятора.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
201000
Обсудить 0
Следственный комитет РФМордовияСаранскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
РИА
Новости
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Лента
новостей
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Подготовка к запуску ракеты
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
Автомобиль Следственного комитета России
Бастрыкин поручил завести дело после избиения девочки подростками в Ижевске
Машина Следственного комитета РФ
В Челябинске двое подростков до смерти избили прохожего
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС произошел сбой в работе первого энергоблока
Анастасия Заворотнюк
Семья прокомментировала сообщения о предкоматозном состоянии Заворотнюк
Последствия прохождения тайфуна в Японии
Идущий на Токио "Хагибис" сравнили со смертоносным тайфуном 1958 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
19:07В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером
19:05В "Шереметьево" назвали общее количество изъятых у пассажиров единиц оружия
Лента новостейМолния