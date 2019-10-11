СК проводит проверку по инциденту в следственном изоляторе в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Проверка проводится в следственном изоляторе в Саранске, где несколько человек нанесли себе порезы, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.

По предварительной информации, несколько обвиняемых совершили акты членовредительства, нанеся себе порезы, в СИЗО-1 Саранска.

"Следователи приступили к проверке полученной информации. Опрашиваются сотрудники учреждения и содержащиеся в нем граждане, устанавливается точное количество лиц, совершивших членовредительства, в отношении которых будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Следствием также будут проанализированы записи с камер наблюдения, установленных на территории следственного изолятора.