На Запорожской АЭС произошел сбой в работе первого энергоблока

КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Сбой произошел в работе первого энергоблока крупнейшей в Европе электростанции, Запорожской АЭС, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
"В 4.23 (совпадает с мск - ред.) из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. Из-за отказа не включился в работу автоматически дизель-генератор №1", - сообщила пресс-служба. Создана комиссия по расследованию причин нарушения.
17 февраля 2017, 16:00РИА НовостиВо время запуска энергоблока Ровенской АЭС произошел сбой в системе
По данным пресс-службы, первый энергоблок Запорожской АЭС находится на планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки - "перегрузка топлива". Отмечается, что радиационная обстановка на площадке АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.
Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.