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РИА Новости

Эксперт оценил возможность роста цен на нефть из-за ЧП с иранским танкером

18:23 11.10.2019
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© Flickr / mattk1979Побережье Красного моря
Побережье Красного моря
© Flickr / mattk1979
Побережье Красного моря. Архивное фото
ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Инцидент с иранским танкером в Красном море не приведет к долговременному и значительному росту цен на нефть, но может еще больше убедить покупателей энергоносителей в регионе искать более безопасные места для поставок, сказал в пятницу РИА Новости доцент факультета бизнеса и экономики Катарского университета Абдесамад аль-Азани, комментируя взрывы на иранском танкере.
Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что иранский нефтяной танкер Sabiti в пятницу утром был атакован в Красном море два раза с разницей в полчаса. Тегеран выясняет обстоятельства инцидента, который привел к разливу нефти, поскольку судно получило повреждения.
Города мира. Джидда
15:29РИА Новости
Иранский танкер после ЧП в Красном море направился в Персидский залив
"Нанесение удара по нефтяным объектам Saudi Aramco до этого и новый инцидент с иранским танкером в Красном море - происшествия в русле геополитических событий, идущих в регионе, и, скорее всего, такие инциденты не будут последними. Разумеется, это может вызвать некоторый кратковременный рост цен на нефть, но потом цены вернутся на прежний уровень, однако, в более далекой перспективе это может привести к тому, что покупатели будут искать места для покупки нефти, далекие от конфликтного региона", - считает эксперт.
По его мнению, если ситуация со взрывами объектов нефтяной отрасли в регионе Персидского залива продолжится, то международное сообщество или международная коалиция может предпринять действия, чтобы положить этому конец.
Инцидент, как ранее сообщалось, произошел в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда. Судно принадлежит дочке Национальной нефтяной компании Ирана - национальной танкерной компании Ирана. Национальная танкерная компания сообщала о возможном поочередном попадании двух ракет по танкеру, а СМИ говорили о возможном теракте. Сейчас танкер направляется в Персидский залив.
Здание Министерства иностранных дел РФ
11:45РИА Новости
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
Мировые цены на нефть, как свидетельствуют данные торгов, в пятницу днем продолжают рост, но уже меньшими темпами, чем утром, трейдеры по-прежнему отыгрывают новости о взрыве на иранском танкере недалеко от побережья Саудовской Аравии, оценивая и неоднозначные данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореSaudi AramcoМИД ИранаДжиддаВ мире
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