Эксперт оценил возможность роста цен на нефть из-за ЧП с иранским танкером

"Нанесение удара по нефтяным объектам Saudi Aramco до этого и новый инцидент с иранским танкером в Красном море - происшествия в русле геополитических событий, идущих в регионе, и, скорее всего, такие инциденты не будут последними. Разумеется, это может вызвать некоторый кратковременный рост цен на нефть, но потом цены вернутся на прежний уровень, однако, в более далекой перспективе это может привести к тому, что покупатели будут искать места для покупки нефти, далекие от конфликтного региона", - считает эксперт.