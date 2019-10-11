Алексей Леонов: космонавт, без которого не было бы МКС

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. В пятницу на 86-м году в Москве скончался космонавт Алексей Леонов — первый, вышедший в открытый космос, и первый, совершивший стыковку пилотируемых космических кораблей с несовместимыми системами жизнеобеспечения. РИА Новости рассказывает о человеке, прославившем советскую космонавтику.

Как Леонов чуть не погиб в космосе

Ровно в 10:00 по московскому времени 18 марта 1965 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с экипажем корабля "Восход-2". Командиром был Павел Беляев, вторым пилотом — Алексей Леонов, и именно ему через полтора часа предстояло стать первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Путь в открытое безвоздушное пространство начинался в специальной шлюзовой камере (кодовое название "Волга"), которая соединялась с кабиной корабля люком с герметизирующей крышкой. Второй люк находился в верхней части камеры. Открыв его в 11:32, Алексей Леонов вышел из шлюзовой камеры в открытый космос. С кораблем его связывал пятиметровый фал из стального троса и электрических проводов. По ним на борт поступали медицинские и технические данные. Также был провод телефонной связи между космонавтами.

Пробыв в открытом космосе 12 минут девять секунд, Леонов успел провести несколько научных экспериментов. Он пять раз отдалялся от корабля на разные расстояния. При этом внешняя часть скафандра нагревалась на солнце до 60 градусов Цельсия и охлаждалась в тени до минус ста. Но внутри поддерживалась комнатная температура и избыточное давление, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность космонавта.

Давление и сыграло с ним злую шутку. В космосе скафандр сильно раздуло, космонавт потерял гибкость и не пролезал в люк шлюза. Несколько раз попытался втиснуться — безрезультатно. Запасы кислорода уже заканчивались, когда Леонов сбросил давление внутри скафандра до аварийного. Это было рискованно, потому что если бы к этому моменту у него из крови еще не вымылся азот (никто не мог знать это наверняка), она вскипела бы, а это смертельно.

Но все закончилось благополучно, скафандр сдулся, Леонов вернулся на корабль, доказав: человек способен находиться и работать в открытом космосе без последствий для здоровья.

Не попал на Луну, но избежал гибели

Алексея Леонова включили в состав группы для подготовки к полету на Луну, однако программа буксовала — по техническим причинам. В начале декабря 1968 года Леонов вместе с другими космонавтами написал письмо в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить полет немедленно. Пилотируемый запуск даже наметили на 9 декабря — на полгода раньше американцев, но затем отменили из-за неудач с ракетой Н-1.

В результате первым на поверхность Луны в июле 1969-го ступил американский астронавт Нил Армстронг. Через несколько месяцев в СССР свернули лунно-облетную и лунно-посадочные программы.

В 1971 году Ленов вместе с Валерием Кубасовым и Петром Колодиным должен был отправиться на орбиту на пилотируемом корабле "Союз-11". Но практически перед самым стартом медкомиссия сняла с полета Кубасова по состоянию здоровья. В итоге сменили весь экипаж. Полетевшие Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли во время посадки спускаемого аппарата.

Космическое рукопожатие

Спустя десять лет после первого полета, в 1975 году, Алексей Леонов снова оказался в космосе, на этот раз в качестве командира "Союза-19". Ему, Валерию Кубасову и американским астронавтам с "Аполлона" удалось совершить невероятное: состыковать в космосе два пилотируемых корабля с несовместимыми системами жизнеобеспечения.

На "Союзе" создали атмосферу, по составу и давлению схожую с земной. На "Аполлоне" астронавты дышали чистым кислородом под пониженным давлением. Поэтому прямой переход с корабля на корабль был невозможен — у людей началась бы декомпрессионная болезнь, когда газы, растворенные в крови и тканях организма, выделяться в кровь в виде пузырьков. Стенки кровеносных сосудов разрушаются, кровоток блокируется, человека парализует и он умирает.

Решением стал стыковочно-шлюзовый переходный отсек. Он выводился на орбиту "Аполлоном" и позволял космонавтам и астронавтам переходить с корабля на корабль. Внутри отсека была атмосфера того корабля, с которого осуществлялся переход, а атмосферу "Аполлона" и "Союза" модифицировали. На первом давление немного подняли, а на втором понизили, увеличив содержание кислорода на 40 процентов.

© РИА Новости / Александр Моклецов Члены экипажа космического корабля "Союз-19" по программе ЭПАС ("Союз" — "Аполлон") летчики-космонавты СССР командир корабля Алексей Леонов (слева) и бортинженер Валерий Кубасов перед стартом © РИА Новости / Александр Моклецов Члены экипажа космического корабля "Союз-19" по программе ЭПАС ("Союз" — "Аполлон") летчики-космонавты СССР командир корабля Алексей Леонов (слева) и бортинженер Валерий Кубасов перед стартом

Через двое суток после старта, 17 июля 1975 года, "Аполлон" и "Союз" состыковались, Алексей Леонов и Томас Стаффорд пожали друг другу руки в переходном отсеке. Затем астронавты перешли на борт советского корабля. За все время в состыкованном состоянии (46 часов 36 минут) экипажи совершили четыре таких перехода. Леонов вместе с Кубасовым вернулись на Землю 21 июля.

Проведенные ими на орбите эксперименты, а главное, сам процесс стыковки двух совершенно разных кораблей показали, что на орбите может действовать большая космическая станция, на которой работали бы специалисты со всего мира. В ноябре 1998 года такая станция стала реальностью, а стыковочные механизмы, использующиеся для стыковки космических кораблей разных стран с модулями МКС, частично повторяют тот, который разработали специально для миссии "Союз" — "Аполлон".