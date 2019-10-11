Сотрудника Шереметьево отстранили от работы после инцидента с пистолетом

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сотрудник "Шереметьево", пропустивший пассажира с пистолетом на рейс, отстранен от исполнения обязанностей до завершения расследования, сообщили в пресс-службе московского аэропорта.

Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что рейс Москва - Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как пассажир сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее, за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.

"Согласно полученной информации, мы можем сделать предварительные выводы о том, что причиной возникновения данной ситуации послужило нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра", - говорится в сообщении.

"В связи с этим в аэропорту "Шереметьево" были приняты экстренные оперативные меры реагирования: выявлен и отстранен от исполнения обязанностей до завершения расследования сотрудник, производивший предполетный досмотр пассажиров данного рейса; усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил в эфире "Россия 24" генеральный директор "Шереметьево-безопасность" Сергей Ярышев, в результате инцидента "также отстранен старший пункта досмотра".