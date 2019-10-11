Семья прокомментировала сообщения о предкоматозном состоянии Заворотнюк

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.

"Мы официально заявляем: нет, это неправда!" — говорится в публикации.

Также представители Заворотнюк потребовали дать им право переживать тяжелые времена самостоятельно и пристыдили журналистов, караулящих семью актрисы у дома.

В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.