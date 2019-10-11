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РИА Новости
Культура

Семья прокомментировала сообщения о предкоматозном состоянии Заворотнюк

18:07 11.10.2019 (обновлено: 19:45 11.10.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
Ранее телеграм-канал Mash написал, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.

"Мы официально заявляем: нет, это неправда!" — говорится в публикации.

Также представители Заворотнюк потребовали дать им право переживать тяжелые времена самостоятельно и пристыдили журналистов, караулящих семью актрисы у дома.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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Семья Заворотнюк сделала первое публичное заявление на странице актрисы
В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.
В середине сентября "Пятый канал" сообщил, что она находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Позже появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. По данным газеты "Комсомольская правда", в субботу Заворотнюк выписали из больницы.
Актриса Анастасия Заворотнюк
8 октября, 13:56РИА Новости
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
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КультураШоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкРоссия
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