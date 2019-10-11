Эксперт допустил, что удар по саудовским НПЗ могли нанести США

"Не сами ли США нанесли удар по Саудовской Аравии? Этого исключать нельзя. Для этого у них была масса причин ... Иран усилил свою позицию, но тут удар по Саудовской Аравии, кто получил от этого плюс? США. А кто мог легче всего нанести удар по Саудовской Аравии? Опять США. Они контролируют воздушное пространство, у них есть высокоточные системы, которые могли нанести воздушный удар, у них есть системы, которыми они могли контролировать этот удар", - отметил эксперт на конференции, организованной МИА "Россия сегодня".