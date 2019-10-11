Эксперт допустил, что удар по саудовским НПЗ могли нанести США

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Нельзя исключать, что США сами нанесли удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии в сентябре, для этого у них было множество причин, считает завотделом евразийской интеграции и ШОС института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
"Не сами ли США нанесли удар по Саудовской Аравии? Этого исключать нельзя. Для этого у них была масса причин ... Иран усилил свою позицию, но тут удар по Саудовской Аравии, кто получил от этого плюс? США. А кто мог легче всего нанести удар по Саудовской Аравии? Опять США. Они контролируют воздушное пространство, у них есть высокоточные системы, которые могли нанести воздушный удар, у них есть системы, которыми они могли контролировать этот удар", - отметил эксперт на конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
При этом он указал на то, что данные были "вброшены" не официальным путем, а с помощью оппозиционных организаций, сообщивших, что удар по Саудовской Аравии наносился из провинции Хузестан.
"Возникает вопрос: если вы все знаете, представьте эту фактуру, которая позволяет говорить, что именно оттуда наносился удар. Возникает вопрос: а как они летели? Они летели, наверное, на территорию какого-то государства, например, Ирака. Если они летели на территорию Ирака, тогда спрашивается, что делали ваши системы наблюдения. Потому что воздушное пространство Ирака контролируется Соединенными Штатами Америки. Они что, совершенно не видят ни беспилотные летательные аппараты, ни крылатые ракеты? Что это за система оружия, которая не может выявить эти системы", - добавил Евсеев.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.