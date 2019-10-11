Второй турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Второй турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Ранее в пятницу Акар сообщил о гибели первого турецкого военного в ходе операции - солдата Ахмета Топчу.
"Наш боевой товарищ сержант Хаджи Бебек погиб 11 октября в ходе операции "Источник мира" при столкновениях с террористами (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана - Сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении министра.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России