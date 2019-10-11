Второй турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии

"Наш боевой товарищ сержант Хаджи Бебек погиб 11 октября в ходе операции "Источник мира" при столкновениях с террористами (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана - Сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении министра.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.