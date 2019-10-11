Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T18:00Z
https://ria.ru/20191011/1559688003.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/60/1558636059_0:0:3243:1825_1036x0_80_0_0_56f4a5a0dfa351ecd878a247261647a7.jpg
РИА Новости

Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России

18:00 11.10.2019
2552
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным дело израильтянки Наамы Иссахар, которую задержали в России с наркотиками, подтвердила канцелярия израильского премьера.
Ранее израильская газета Haaretz со ссылкой на источники написала, что российская сторона поднимала вопрос обмена Иссахар на россиянина Алексея Буркова, которого задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности" и планируют экстрадировать США. Газета утверждала, что этот вопрос упоминался во время встречи Нетаньяху с Путиным в Сочи.
Кремль
19 сентября, 13:03РИА Новости
Россия надеется на доверительное сотрудничество с Израилем после выборов
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время. Он обсудил данный вопрос с президентом Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад, а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе", - говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.
Отмечается, что Нетаньяху "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы". Кроме того, канцелярия сообщила, что "израильские судебные власти дали понять, что экстрадиция Буркова не может быть остановлена после принятия Верховным судом Израиля постановления о выдаче".
По данным канцелярии, после встречи с Путиным Нетаньяху позвонил матери Иссахар и проинформировал ее о беседе. "Премьер-министр и Государство Израиль будут и впредь прилагать все усилия, чтобы российские власти освободили Нааму Иссахар и вернули ее домой", - говорится в сообщении.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Бурков арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
17 сентября, 15:23РИА Новости
Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
Израильтянка Наама Иссахар была задержана в апреле этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены около девяти граммов наркотиков. По данным СМИ, прокуратура РФ запросила для девушки восемь лет колонии общего режима.
В посольстве РФ, комментируя информацию об обсуждении обмена, заявили, что речь идет о юридической процедуре, в которую диппредставительство не вмешивается. "Нам неизвестно о каких-либо инициативах, мы следим за развитием событий, держим руку на пульсе", - сказали РИА Новости в посольстве.
366203047
Обсудить 2
Алексей БурковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
РИА
Новости
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт допустил, что удар по саудовским НПЗ могли нанести США
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Анастасия Заворотнюк
Семья Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о ее состоянии
Лента
новостей
Подготовка к запуску ракеты
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Офис компании Яндекс в Москве
Акции "Яндекса" упали более чем на 20%
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского обсудил разведение сил в Донбассе с послами стран G7
Машина Следственного комитета РФ
В Челябинске двое подростков до смерти избили прохожего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:38Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп продавливал ее увольнение
20:37Назарбаев готовит выставку своих картин
20:32В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
Лента новостейМолния