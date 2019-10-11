Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным дело израильтянки Наамы Иссахар, которую задержали в России с наркотиками, подтвердила канцелярия израильского премьера.

Ранее израильская газета Haaretz со ссылкой на источники написала, что российская сторона поднимала вопрос обмена Иссахар на россиянина Алексея Буркова, которого задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности" и планируют экстрадировать США. Газета утверждала, что этот вопрос упоминался во время встречи Нетаньяху с Путиным в Сочи.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время. Он обсудил данный вопрос с президентом Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад, а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе", - говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.

Отмечается, что Нетаньяху "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы". Кроме того, канцелярия сообщила, что "израильские судебные власти дали понять, что экстрадиция Буркова не может быть остановлена после принятия Верховным судом Израиля постановления о выдаче".

По данным канцелярии, после встречи с Путиным Нетаньяху позвонил матери Иссахар и проинформировал ее о беседе. "Премьер-министр и Государство Израиль будут и впредь прилагать все усилия, чтобы российские власти освободили Нааму Иссахар и вернули ее домой", - говорится в сообщении.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Бурков арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.

Израильтянка Наама Иссахар была задержана в апреле этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены около девяти граммов наркотиков. По данным СМИ, прокуратура РФ запросила для девушки восемь лет колонии общего режима.