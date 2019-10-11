Россия предложит на Первом комитете ГА ООН перенести его работу из США

ООН, 11 окт - РИА Новости. Россия предложит в пятницу на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, перенести его работу из Нью-Йорка в Вену или Женеву, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении в Женеве Андрей Белоусов.
"Сегодня мы намерены представить один из наших документов, который мы собираемся внести на рассмотрение Первого комитета. Это процедурное решение по переносу работы Первого комитета с нью-йоркской площадки на другую альтернативную площадку в рамках системы ООН, то есть либо в Вену, либо в Женеву", - сказал Белоусов.
"Мы это будем предлагать как официальное решение Первого комитета", - добавил он.
На прошлой неделе, когда выяснилось, что Штаты не выдали визы ряду российских делегатов для участи в работе Первого комитета ГА ООН, первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.