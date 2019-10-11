Россия предложит на Первом комитете ГА ООН перенести его работу из США

"Сегодня мы намерены представить один из наших документов, который мы собираемся внести на рассмотрение Первого комитета. Это процедурное решение по переносу работы Первого комитета с нью-йоркской площадки на другую альтернативную площадку в рамках системы ООН, то есть либо в Вену, либо в Женеву", - сказал Белоусов.